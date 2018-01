Crescimento dos industrializados sobe a 2,3% no 3º trimestre O crescimento econômico nos 30 países mais industrializados do mundo reunidos na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) no terceiro trimestre deste ano em relação ao trimestre anterior foi de apenas 0,8%, segundo as estimativas preliminares divulgadas pela organização com sede em Paris. O desempenho ficou levemente acima do trimestre anterior, quando os países da área da OCDE apresentaram crescimento médio de 0,5%. Em termos anuais, comparando-se o crescimento do terceiro trimestre com igual período do ano passado, a economia da OCDE cresceu 2,3%, de 1,4% no segundo trimestre. Segundo o comunicado da OCDE, os EUA apresentaram crescimento de 1% no terceiro trimestre, ante expansão de apenas 0,3% no trimestre anterior. O crescimento anual nos EUA foi estimado em 3,2%, ou seja, um ponto percentual acima do segundo trimestre, quando a expansão anual foi projetada em 2,2%, contribuindo com 1,2 ponto percentual para o crescimento de 2,3% da OCDE. O PIB do Japão cresceu 0,8% no terceiro trimestre, depois de registrar crescimento de 0,9% no trimestre anterior. Na comparação do terceiro trimestre com igual período do ano passado, o Japão cresceu 1,3%, no primeiro desempenho positivo da economia japonesa desde o segundo trimestre de 2001. Segundo a OCDE, todos os países do G-7 (Grupo dos Sete países mais industrializados) apresentaram crescimento no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior, com a expansão variando de 0,2% na França a 1% nos EUA.