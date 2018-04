Crescimento e inflação na China derrubam mercados globais A China novamente está causando uma onda de nervosismo nos mercados financeiros internacionais. O governo chinês informou nesta quinta-feira, 19, que o PIB do gigante asiático cresceu 11,1% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, graças, principalmente, às fortes exportações, o que mostra que as recentes medidas de aperto monetário adotadas por Pequim não estão surtindo efeito. No último trimestre de 2006, a expansão havia sido de 10,4%. A performance da economia chinesa surpreendeu os analistas consultados pela Dow Jones, que apostavam, em média, num resultado de 10,3% para os três primeiros meses deste ano. A inflação ao consumidor também deu um salto para 3,3% em março. É a primeira vez nos últimos dois anos que ela ficou acima dos 3%. Esses números alimentaram o temor de que as autoridades chinesas terão que promover um maior aperto monetário para evitar um superaquecimento econômico e/ou acelerar a valorização do yuan para conter as exportações, medidas que poderão ter um impacto sobre a economia global, inclusive nos preços das commodities. A reação negativa dos mercados internacionais foi imediata. A bolsa de valores de Xangai despencou 4,52%, sua maior queda desde o final de fevereiro passado, quando caiu 9% e gerou uma forte turbulência nos mercados internacionais. Na Bolsa de Tóquio, o Nikkei-225 caiu 1,7%. O mercado japonês fechou antes da divulgação do PIB chinês, mas consolidou a queda com a expectativa de que o dado viria acima do esperado, já que a divulgação dos números foi postergada para após o encerramento do pregão. Na Europa, os principais pregões operam no vermelho, com as ações de empresas mineradoras sofrendo fortes perdas. Em Londres, o FTSE-100 cedia 0,71%; o CAC-40, da Paris, 0,98%, enquanto o DAX, de Frankfurt, perdia 1,28%. É importante lembrar que um dos principais argumentos apresentados por analistas para contrabalançar o nervosismo relacionado ao desaquecimento econômico em curso nos Estados Unidos é a pujança da economia chinesa. Problemas no gigante asiático - como por exemplo um pouso forçado - poderiam sinalizar tempos mais difíceis para a economia mundial. O crescimento revelado nesta quinta foi o mais alto desde o registrado no segundo trimestre de 2006, que atingiu 11,5%. O porta-voz da Agência Nacional de Estatísticas da China, Li Xiaochao, admitiu que há um risco de superaquecimento econômico. "Se esse tipo de crescimento rápido continuar, há a possibilidade de se migrar do crescimento rápido para o superaquecimento, esse risco existe", disse Xiaochao ao apresentar à imprensa os dados do primeiro trimestre. O banco Goldman Sachs revisou sua aposta para a alta dos juros na China nos próximos meses. O banco norte-americano prevê que serão realizadas mais três elevações de 0,27 ponto porcentual nas taxas de empréstimo e de depósito do país até o final de setembro, sendo que a primeira deverá ocorrer no curto prazo. Anteriormente, o banco previa apenas uma elevação nas taxas em 2007.