Crescimento econômico dos Estados Unidos cai O motor econômico dos Estados Unidos diminuiu o seu ritmo em 2006, devido à redução na capacidade de seus setores imobiliário e automobilístico, mas isso não significa uma paralisação do planeta, como no passado, segundo os analistas. "A economia está definitivamente experimentando um desaquecimento", disse Gus Faucher, diretor de macroeconomia do serviço Economy.com da agência Moody´s. O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu apenas 1,6% ao ano no terceiro trimestre. A expectativa é de uma subida no fim do ano, mas que não chegará aos altos níveis anteriores, segundo os analistas. A Casa Branca reduziu a sua previsão de crescimento deste ano para 3,1%, cinco décimos a menos que a previsão feita em junho. O maior peso morto da economia está no setor dos bens imobiliários. Após uma era de ouro que durou até 2005, agora o mercado se ressente de uma estagnação dos preços na área residencial. Em setembro, o setor perdeu 26 mil empregos. As vendas de automóveis são outra área de fraqueza da economia. Em outubro, a produção de veículos caiu 3,9%. Os fabricantes tentam desencalhar os seus grandes estoques, segundo o Federal Reserve. Ao mesmo tempo, os analistas que acham que a economia americana esteja à beira de uma recessão são uma minoria. A visão dominante é de uma desaceleração suave que mantenha um ritmo de atividade econômica mais de acordo com o crescimento potencial do país, sem gerar inflação. Para 2007, a Casa Branca prevê um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,9%, um número alinhado com as previsões de Wall Street. O desaquecimento da economia era precisamente o objetivo do Federal Reserve (Fed), que via com grande preocupação a alta da inflação. Desacelerações nos EUA, cuja economia representa um terço do PIB mundial, freqüentemente afetam os seus parceiros comerciais. Mas o país deixou de ser o principal motor econômico do mundo. As economias da Europa e do Japão estão em alta. Além disso, China e Índia manterão seu impressionante ritmo de atividade econômica no próximo ano, segundo os analistas. De fato, nos últimos cinco anos, a metade do crescimento mundial se deve à Ásia e não aos EUA.