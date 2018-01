Crescimento em 2007 pode ser maior que 5%, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nesta quinta-feira, 21, um discurso otimista, prevendo um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) superior a 5%, neste ano. Ao inaugurar a ampliação de uma avenida, em Belo Horizonte, Lula disse que, só nos primeiros cinco meses deste ano, foram criados 913 mil empregos com carteira assinada. "A economia cresceu 4,3% no primeiro trimestre, vai crescer um pouco mais no segundo, no terceiro e no quarto", disse o presidente. "Posso dizer para vocês que nós não apenas atingiremos o crescimento de 5%, como podemos passar de 5%, para que o crescimento seja duradouro e sustentável e possamos recuperar os 30 anos de estagnação econômica", disse. "É preciso que (o crescimento) não seja uma bolha que vai murchar amanhã", destacou.