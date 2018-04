Crescimento global deve atingir 4% no fim de 2002 O crescimento do Produto Interno Bruto mundial está se acelerando e pode alcançar taxas entre 3% e 4% no final deste ano, disse Philip Suttle, gerente do grupo de finanças internacionais do Banco Mundial. Suttle estava fazendo observações previamente preparadas para a 4ª Conferência Anual de Desenvolvimento e Mercados Financeiros, promovida pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional e pela Brookings Institution em uma palestra intitulada "Global Development Finance Outlook and Issues". "O ponto mais importante sobre as perspectivas globais é que as coisas parecem melhores", disse. O crescimento do Produto Interno Bruto mundial "está em processo de aceleração e saindo de um anêmico ritmo de 1% nos últimos nove meses, devendo chegar a um ritmo de 3% a 4% no final do ano", declarou Suttle. De fato, acrescentou, "evidências iniciais em 2002 mostravam que a recuperação já estava a caminho, mas ela pode revelar-se mais vigorosa a partir do período em que terminamos nossas previsões sobre crescimento mundial algumas semanas atrás". À medida que a demanda global se fortalecer, as atividades de exportação vão intensificar-se, com projeções sobre o crescimento do comércio mundial apontando para 10% nos próximos 18 meses, disse. Outra conseqüência do atual ritmo de recuperação será o aumento dos preços das commodities, para os quais Suttle estima uma alta entre 6% e 7% até o final do ano. Contudo, citou alguns riscos de retração para a economia mundial, incluindo apertos nas políticas monetárias das grandes economias e os "problemas recorrentes de crédito" do Japão, que ele descreveu como severos. Questões relativas a crédito não estão circunscritas ao Japão e se estendem a vários setores da economia global, "especialmente ao setor de telecomunicações", disse Suttle. Com relação aos países em desenvolvimento, Suttle prevê que estes vão assistir a um declínio nos fluxos baseados em mercado de capitais para US$ 160 bilhões neste ano em relação aos US$ 171 bilhões registrados em 2001. Referindo-se ao investimento estrangeiro direto (IDE), disse que há algum risco de que "não se mantenha, especialmente em um mundo em que as dívidas das corporações são ainda uma preocupação".