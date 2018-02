Crescimento moderado vai continuar em 2010, diz Fed A economia dos Estados Unidos continuará crescendo em 2010, embora a fraqueza no mercado de trabalho e o aperto no crédito possam limitar o ritmo dessa expansão, afirmou hoje o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central do país), Ben Bernanke. "Eu espero que um crescimento econômico moderado continue no ano que vem. A demanda final mostra sinais de fortalecimento, impulsionada por uma melhora ampla nas condições financeiras", disse, durante discurso no Clube Econômico de Nova York.