Crescimento não é sustentável, diz Pettis O crescimento chinês à base de gasto público e aumento indiscriminado do crédito não é sustentável, afirma o economista americano Michael Pettis, professor de Finanças da Universidade de Pequim. Em vez de celebrar a expansão de 7,9% do Produto Interno Bruto (PIB), Pettis preferiu destacar os riscos das políticas adotadas pelas autoridades chinesas. Os principais são a explosão do volume de empréstimos irrecuperáveis no balanço dos bancos e a criação de capacidade ociosa na indústria, que levará a um excesso de oferta no futuro. Para o economista, o governo chinês não terá fôlego para sustentar as atuais taxas de expansão por muito tempo. "Em algum momento, o pacote de estímulo chegará ao fim e vamos ver uma acentuada queda no crescimento", disse ao Estado. A única hipótese que evitaria esse cenário seria a forte recuperação dos EUA, principal destino das exportações chinesas, mas Pettis não conta com isso. Ele destaca a ameaça de deterioração da saúde dos bancos, em razão do aumento dos créditos irrecuperáveis. "Quando você diz para os banqueiros darem empréstimos sem se preocupar com o risco, isso é inevitável." Como os bancos são estatais e existe a implícita garantia do governo de que vai socorrê-los em caso de dificuldade, os créditos podres vão se traduzir em elevação do endividamento público.