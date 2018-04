Crescimento norte-americano deve ser moderado A economia dos Estados Unidos aparenta estar preparada para registrar um crescimento sólido neste ano, ainda que num ritmo reduzido, disse o presidente do Fed de Minneapolis, Gary Stern, em entrevista à emissora norte-americana CNBC. Os indicadores econômicos divulgados recentemente estão "cada vez mais positivos", disse Stern. Para o futuro, Stern afirmou: "minha melhor aposta é de que o crescimento neste ano seja completamente satisfatório, mas moderado". Stern é um membro votante do Comitê de Mercado Aberto dos EUA (Fomc), que se reunirá em 7 de maio para discutir política monetária. A maioria dos economistas de Wall Street não acredita que o Fomc elevará as taxas de juro até a reunião de agosto, quando eles prevêem um aumento na taxa dos fed funds para 2%, de 1 75%.