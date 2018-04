Crescimento será menor na na América Latina, diz Moreno

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno, disse que o crescimento da América Latina vai cair para 2,5% em 2009, de uma expansão projetada de 4,5% em 2008. "Estamos sofrendo as conseqüências de algo que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa", disse Moreno durante o encontro de cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês), em Lima (Peru). Moreno elogiou a estabilidade econômica e sistemas fiscais saudáveis na Colômbia, Chile e Peru, mas disse que a região provavelmente verá uma desaceleração no crescimento no próximo ano, como um resultado da crise financeira global. "A liquidez é o maior problema para a região", disse Moreno. O presidente do BID acrescentou que a energia também representa um desafio para o crescimento no longo prazo na América Latina e disse que a demanda por energia da região vai crescer 75% até 2030. Embora o crescimento esteja se mantendo estável na América Latina nos últimos anos, a região ainda tem uma das distribuições de renda mais desiguais no mundo. As informações são da Dow Jones.