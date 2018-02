Crescimento será modesto em 2015, diz Trabuco Primeiro nome convidado pela presidente Dilma Rousseff para ocupar o Ministério da Fazenda, o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, disse nesta quinta-feira que espera um crescimento ainda modesto para a economia em 2015. Ressaltando seu otimismo com as primeiras medidas de ajuste fiscal que estão sendo anunciadas pelo governo, ele avaliou que o crescimento econômico de 2015 deverá ser parecido com o do ano passado. "Acho que o resultado será parecido com o de 2014", estimou Trabuco, ao chegar ao Palácio do Planalto para a posse da presidente Dilma Rousseff.