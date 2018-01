CRF-DF aponta maquiagem em medicamentos O Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal (CRF-DF) e o Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos (Idum) denunciam que a maquiagem em produtos chegou aos medicamentos. Em uma pesquisa realizada pelas duas instituições, cerca de 35 remédios apresentaram alterações em suas embalagens. De acordo com o presidente do CRF-DF, Antônio Barbosa, os laboratórios utilizam três formas para burlar a Lei 10.213, que proíbe o reajuste de preços no setor até o final deste ano. Segundo Barbosa, os laboratórios retiraram do mercado embalagens com menos unidades e colocaram à venda uma nova apresentação com o preço unitário mais caro. Há mais unidades nas novas embalagens mas, proporcionalmente, o preço está mais elevado. Outro tipo de maquiagem utilizada é a redução na concentração do medicamento, sem uma proporcional redução no preço. Já a terceira maneira de driblar a lei é a de reduzir a quantidade de unidades na embalagem, sem diminuir o preço. O CRF-DF e o Idum analisaram cerca de 6 mil medicamentos entre junho de 2000 e junho deste ano. De acordo com o presidente do CRF-DF foram constados 500 registros de alterações em embalagens. Na primeira amostragem, cerca de 35 medicamentos apresentaram problemas de camuflagem nos preços. O presidente do CRF-DF acredita que, até o final da análise, outros 80 medicamentos apresentarão irregularidades. Denúncia O presidente do CRF-DF encaminhou a denúncia ao Ministério Público Federal, à Câmara de Medicamentos (Camed), à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e à Secretaria de Direito Econômico (SDE). "Os laboratórios estão contrariando a lei de congelamento de preços dos medicamentos e o Código de Defesa do Consumidor. Eles estão alterando suas embalagens, seu preços e o consumidor não tem informações claras sobre estas atitudes", alerta. Entre os medicamentos analisados, considerando-se as formas de camuflagem dos produtos, existe diferença de preço de até 227,78% entre junho de 2000 e junho de 2001, segundo a pesquisa do CRF-DF. O remédio que apresenta a maior diferença é o Naprix D que teve sua embalagem de 10-25 mg alterada para 5-25 mg e o preço passou de R$ 10,94 para R$ 41,04. "A Anvisa está sendo negligente, pois autorizou as modificações nos medicamentos e não acompanhou se o preço dos remédios também mudaram", ressalta Barbosa. Anvisa vai investigar A Anvisa confirmou, por meio de sua Assessoria de Imprensa, que já está com a lista destes remédios e esclareceu que os técnicos da Secretária Executiva da Câmara de Medicamentos (Camed) realizarão um rastreamento para verificar as irregularidades. O resultado das investigações deve ser anunciado na próxima quinta-feira, dia 6 de setembro. Se for confirmada irregularidade em algum medicamento, a Camed vai instaurar processos contra os laboratórios, podendo aplicar multa de até R$ 3 milhões. Veja a lista de medicamentos que apresentaram problemas em embalagens na pesquisa, segundo o CRF-DF e o Idum. Medicamento Laboratório Novamox frasco com 75 ml Aché Novamox frasco com 15 comprimidos Aché Eriflogin 500 mg Asta Médica Antak 300 mg caixa com 16 Glaxo Welcome Antak 300 mg caixa com 8 Glaxo Welcome Aerolin 5 ml Glaxo Welcome Clofenak gotas 10 ml Medley Midecamin de 200 mg Merck Fasingyn 500 mg Pfizer Dalacin creme Pharmacia & UPJO Aldactone 25 mg Searle Aldazida 50 mg Searle Tagamet 200 mg Smith Beecham Zentel 200 mg Smith Beecham Luftal 75 mg B-MS Hidrion caixa Gross Naprix 10 mg Libbs Naprix D 10-25 mg Libbs Naprix D 20-12,5 mg Libbs Nasonex spray Schering Plough Accolate 20 mg de 28 comprimidos Astrazeneca Accolate 20 mg de 56 comprimidos Astrazeneca OS-Cal 500 mg Aventis Pharma Propecia 1 mg Merck Sharp Sumax 20 mg Libbs Tylenol 15 ml Janssen Cilag Talsutin B-MS Feldene 20 mg Pfizer Diamicron 60 comprimidos Servier