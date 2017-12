CRF-DF denuncia reajuste de 21 medicamentos O Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal (CRF-DF) denunciou hoje que seis laboratórios aumentaram o preço de 21 medicamentos, contrariando a determinação do governo de manter os preços dos remédios congelados até dezembro de 2001. O reajuste foi registrado em uma pesquisa realizada pelo CRF-DF e o Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos (Idum). Os laboratórios que aumentaram os preços de alguns de seus produtos foram: Abott, Bunker, Bergamo Cristália, Delta e Jansen-Cilag. O maior reajuste foi registrado no remédio antitussígeno Tossilerg, do laboratório Bunker. O remédio - que em junho custava R$ 5,57 - passou a custar R$ 6,21 em julho. Outros medicamentos como o Interferon Alfa 2Ae 2B, do laboratório Cristália, utilizados no tratamento de tricoleucemia sofreram aumento de 11,38%. O remédio Avonex, fabricado pelo laboratório Abott, usado no tratamento de escareasse múltipla, aumentou 11,37%. A pesquisa do CRF-DF e do Idum pesquisou cerca de 6 medicamentos disponíveis nas farmácia.