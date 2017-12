Criação de emprego formal bate recorde do ano em novembro Em novembro, o mercado de trabalho registrou um recorde de empregos formais criados. Dados do Ministério do Trabalho divulgados nesta quinta-feira apontam a criação de 34.084 postos de trabalho com carteira assinada. Com isso, o mês passado foi, segundo o ministério, o ?melhor resultado alcançado, para novembro, em toda a série, iniciada em 1992?. Os dados do Ministério do Trabalho têm como base o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) que todas as empresas são obrigadas a preencher e encaminhar ao governo toda vez que ocorre movimentação de pessoal. Com números que vêm sendo positivos ao longo do ano, o Ministério do Trabalho estima que 2003 possa fechar com um milhão de empregos criados. Desde o início deste ano, houve a criação de 945.351 novas vagas, o que representa um aumento de 4,24% em relação ao ano passado. Nos últimos 12 meses, afirma nota do ministério, a elevação atingiu 3,08%, equivalente a 695.837 contratações. Os setores com melhor desempenho foram o comércio, com a abertura de 60.141 vagas (mais 1,22%), e os serviços, com a criação de 36.458 postos (mais 0,40%). De acordo com os técnicos ?por motivos sazonais? , ocorreu queda no emprego na agricultura (menos 3,29%), na indústria de transformação (menos 0,24%) e na construção civil (menos 0,47%). Os técnicos do Ministério do Trabalho explicam que os números do mercado formal não são comparáveis com a pesquisa mensal de emprego do IBGE, que leva em conta os dados de toda a economia, inclusive a informal, e é feita por amostragem nas seis principais regiões metropolitanas do País. A pesquisa do IBGE mede o desemprego verificando o número de trabalhadores procurando emprego no período. Também não leva em conta aqueles que, por algum motivo, deixaram de procurar emprego.