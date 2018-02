Criação de emprego formal no País foi recorde em 2007 O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho registrou em 2007 a criação de 1.617.392 empregos com carteira assinada. Esse resultado é recorde na série histórica do Caged, iniciada em 1992. Com as novas vagas, o total de empregos formais do País cresceu 5,85% no ano passado em relação a 2006. No mês de dezembro, entretanto, houve o fechamento de 319.414 postos de trabalho. Normalmente, o último mês do ano gera mais demissões do que contratações, porque é um momento em que a indústria e o comércio reduzem o ritmo, encerrando a preparação para as festas de fim de ano. De acordo com os números do Caged, todos os setores da economia tiveram elevação do nível de emprego formal no ano passado. Os principais deles são a indústria (384.584 novas vagas), comércio (405.091 empregos) e serviços (587.103 postos).