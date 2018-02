Criação de emprego nos Estados Unidos é a maior em 15 anos

A economia dos EUA criou 252 mil empregos em dezembro, fortalecendo ainda mais os fundamentos da economia e abrindo mais a porta a um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve este ano, apesar da economia mundial fraca. O resultado veio consideravelmente acima da expectativa de analistas. Em 2014, os EUA criaram 2,95 milhões de empregos, o melhor resultado desde 1999, quando foram geradas mais de 3 milhões de vagas. A economia dos EUA criou 252 mil empregos em dezembro, fortalecendo ainda mais os fundamentos da economia e abrindo mais a porta a um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve este ano, apesar da economia mundial fraca. O resultado veio consideravelmente acima da expectativa de analistas. Em 2014, os EUA criaram 2,95 milhões de empregos, o melhor resultado desde 1999, quando foram geradas mais de 3 milhões de vagas.

Os números de novembro e outubro foram revisados para cima, com criação de 50 mil vagas a mais. Em novembro, foram gerados 353 mil postos de trabalho, ante a estimativa original de 321 mil. Em outubro, foram abertas 261 mil vagas, ante a leitura anterior de 243 mil empregos.

O salário médio por hora no país caiu US$ 0,05 em dezembro, para US$ 24,57. Na comparação anual, houve aumento de 1,7% nos salários.

Desemprego. A taxa de desemprego norte-americana, que é calculada com base em uma pesquisa separada daquela que avalia o número de vagas criadas pela economia norte-americana, caiu para 5,6% em dezembro, de 5,8% em novembro. (Com Reuters)