Criação de empregos cresce 135% em novembro O Ministério do Trabalho informou nesta terça-feira que foram criados em novembro 32.579 novos empregos com carteira assinada, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O resultado representa um crescimento de 135% em relação ao resultado do mesmo mês do ano passado, quando foram criados 13,8 mil novos postos. O comércio, com 87,4 mil vagas formais novas, e os serviços, com 36,6 mil postos, foram os setores que mais contrataram no mês passado do que demitiram. Os setores que apresentaram maior número de demissões foram a agricultura - perda de 50,7 mil postos - e a indústria, com 26,8 mil vagas a menos. De janeiro a novembro, o número de empregos está acumulado em 1.546.179. No mesmo período de 2005, o saldo era de 1.540.700 novos empregos. Dezembro O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, espera uma redução na geração de novos empregos formais em dezembro em torno de 280 mil vagas. "Dezembro é um mês de ajuste para as empresas e normalmente há mais demissões do que contratações", afirmou o ministro. Por causa disso, o Ministério espera que a criação de novos postos de trabalho com carteira assinada no ano de 2006 repita o desempenho de 2005, quando foram criados 1,253 milhão novos empregos formais. "Creio que ficaremos este ano muito parecidos com o ano passado", disse Marinho. Marinho afirmou que espera para o ano que vem a continuidade da oferta de novas vagas formais no mercado de trabalho brasileiro. Evitando fazer projeções de números sobre a criação de novos empregos em 2007, o ministro comentou que aposta no bom desempenho de setores como a construção civil e aqueles ligados à infra-estrutura. "Estamos trabalhando em medidas que vão destravar a economia, especialmente com o incentivo e investimentos em áreas importantes da infra-estrutura como saneamento", afirmou o ministro se referindo aos pacote de medidas que estão sendo definidas dentro do governo e que deverão ser anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima quinta-feira. Salário Marinho aproveitou para rebater críticas de que durante os quatro anos de governo Lula cresceu apenas a oferta de empregos formais com baixos salários. "Essas afirmações não se baseiam nas estatísticas porque os registros do Caged mostram que o mercado de trabalho está agregando novas vagas em todas as faixas de rendimentos", afirmou Marinho. Ele apresentou dados levantados pela área técnica de seu Ministério entre 1999 e 2005 para comprovar a afirmação. Na faixa de trabalhadores que ganham até três salários mínimos, o número passou de 15,3 milhões para 21,3 milhões. Alta de 39%. Na faixa de cinco a 10 mínimos, crescimento de 18% no número de trabalhadores. Já entre 10 e 20 mínimos, o aumento foi de 16%. "É natural que o crescimento seja maior entre os trabalhadores com renda mais baixa porque as empresas em processo de expansão buscam ampliar primeiro essa faixa", comentou o ministro. Matéria alterada às 13h16 para acréscimo de informações