Criação de empregos cresce 9,83% em outubro O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) registrou em outubro a criação de 129.795 novos empregos no mercado formal de trabalho. Esse resultado representa um crescimento de 9,83% em relação ao desempenho verificado em outubro do ano passado, quando foram criados 118.175 novos postos de trabalho. Segundo o Ministério do Trabalho, esse resultado foi o segundo melhor para o mês de outubro desde 2004. No acumulado de janeiro a outubro, as novas vagas com carteira assinada acumularam 1.513.600, ante 1.526.869 em igual período do ano passado, o que significa uma queda de 0,87%. No acumulado em 12 meses, o número de empregos criados somou 1.240.712. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, atribuiu a melhora na criação do saldo líquido de novos empregos formais em outubro ao crescimento do consumo interno. "Não há milagre para gerar empregos. Tem que haver crescimento econômico e aumento de consumo. É isso que determina a produção", afirmou Marinho. Marinho comentou que, no período acumulado, uma das áreas que se destacaram na oferta de novas vagas foi a construção civil, com 132,1 mil. "O resultado do setor está refletindo as medidas de incentivo anunciadas pelo governo que dão maior previsibilidade de crédito às empresas de construção no ano que vem", afirmou o ministro. Em outubro deste ano, as áreas que se destacaram foram as de serviços, comércio e indústria de transformação. A aposta de Marinho é de que, em novembro, o número de contratações supere as demissões e seja também um resultado melhor que o obtido em novembro de 2005. Para o ano de 2006, a expectativa continua sendo a de um resultado semelhante ao do ano passado, quando foram criados 1,250 milhão de novos postos formais de trabalho. O Caged é um cadastro mensal que inclui as contratações e demissões feitas pelas empresas de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Fica de fora da estatística, portanto, o movimento do emprego no setor público e entre os empregados domésticos. Matéria alterada às 12h35 para acréscimo de informações