Criação de empresa do novo modelo elétrico não elevará tarifa O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Maurício Tolmasquim, afirmou hoje em entrevista à Agência Estado que o custo da Empresa Planejadora de Energia (EPE) não será repassado para as tarifas de energia elétrica. Segundo o secretário, a nova empresa, que realizará o planejamento do setor elétrico, será bancada por fontes como os royalties do petróleo e parte dos recursos já destinados à pesquisa e desenvolvimento pelas empresas do setor elétrico. "A nova empresa não implicará aumento tarifário", garantiu Tolmasquim. A implementação da Empresa Planejadora de Energia foi uma das medidas do novo modelo do setor elétrico anunciado ontem pelo governo. Além da criação desta empresa, o governo também anunciou a transformação do Mercado Atacadista de Energia (MAE) na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Combinação de energia e novo índice Tolmasquim afirmou ainda que a combinação entre a energia térmica e hídrica dará segurança maior ao sistema. Segundo ele, o novo modelo prevê uma "reserva conjuntural", para o equilíbrio entre oferta e demanda, mas a idéia do governo é não precisar utilizá-la. Ele destacou que os mecanismos para estabelecer essa reserva seguirão, sempre, leis de mercado. Nas licitações, disse, a quantidade de usinas térmicas e hidrelétricas será escolhida com base nos preços apresentados. O secretário revelou à Agência Estado que o governo pediu à Fundação Getúlio Vargas (FGV) a criação de um novo índice que poderá ser usado para corrigir os contratos no novo modelo do setor elétrico. Segundo ele, o objetivo é estabelecer um indicador "mais aderente possível ao setor", capaz de manter um equilíbrio entre empresas e consumidores, de modo a evitar perdas para qualquer uma das partes. O secretário destacou, porém, que ainda não está definido se o governo usará ou não o índice elaborado pela FGV.