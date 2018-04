Criação de moeda única não ocorre ´da noite para o dia´ Economistas envolvidos com a gestão do euro alertam que a criação de uma moeda única "com credibilidade" não ocorre "da noite para o dia" e lembram que os países europeus passaram por quase 33 anos até que conseguiram fazer com que a moeda circulasse entre os consumidores. Em Frankfurt, no Banco Central Europeu, a avaliação é clara: a moeda única é apenas o ponto final de um longo processo de coordenação de políticas macroeconômicas entre os países. O euro é considerado um dos grandes feitos da Europa nos últimos 50 anos. Hoje, mais de 313 milhões de pessoas nos 13 países da zona do euro utilizam a moeda única. Mas nem todos os países que fazem parte da União Européia têm o direito de usar o euro diante de seus resultados macroeconômicos. Para economistas ouvidos pelo Estado, isso prova que não basta fazer parte de um bloco político para que a integração monetária ocorra. Vários países do Leste Europeu que aderiram à UE em 2004 ainda lutam para reunir as condições adequadas para ganhar o direito de abandonar suas moedas e trocá-las pelo euro. A primeira decisão política de criar o euro ocorreu em 1969. No ano seguinte, os países do bloco decidiram estabelecer um prazo de dez anos para a entrada em vigor da moeda. Mas diante das turbulências monetárias nos anos 70, o projeto foi adiado. Em 1979, Bruxelas opta por criar o Sistema Monetário Europeu, com um mecanismo de câmbio de moedas que define taxas entre moedas européias e a Unidade Monetária Européia (ECU). O próximo passo foi a aproximação das taxas de câmbio entre moedas e maior relação entre bancos em 1990. Em 1992, a Europa fixa um novo prazo para a moeda comum: 2000. Regras de adesão ainda são estabelecidas, entre elas meta de inflação, taxas de juros e déficit público. Em 1994, os governos começam a trabalhar na criação de Banco Central Europeu e nas convergências de políticas econômicas e monetárias dos países. Mas isso ainda não foi suficiente para criar a moeda. Em 1997, os europeus adotam o Pacto de Estabilidade e Crescimento para os países que queiram aderir ao euro. O Acordo estabelece regras para finanças públicas, entre elas o teto de 3% para o déficit orçamentário. Depois de décadas de debates sobre como deveria ser a moeda única, o euro foi introduzido em 1999 como uma moeda eletrônica e para transações entre bancos e empresas. Em 2002, finalmente, ganhou as ruas das cidades européias. Bruxelas não deixa de comemorar as vantagens do euro para o comércio local e ainda destaca que a moeda se tornou uma das referências da economia mundial nos últimos anos, principal sinal de sua legitimidade. Mas ainda assim, cinco anos após a entrada em vigor da moeda, nunca o índice de aprovação do euro foi tão baixo entre os consumidores europeus. Pesquisas feitas pela UE indicam que apenas 48% da população apóia o euro, ante 59% em 2002.