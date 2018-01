Criado grupo de trabalho sobre mercado de capital e poupança O governo criou hoje, em portaria publicada no Diário Oficial, um grupo de trabalho sobre mercado de capitais e poupança de longo prazo. O grupo, conforme a portaria, será coordenado pelo secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Marcos Lisboa, e terá representantes dos ministérios da Fazenda, Planejamento e Previdência. O objetivo, informa a portaria, é estudar medidas que estimulem o crescimento da poupança de longo prazo, da intermediação financeira, da eficiência do investimento privado e da redução do custo do capital no Brasil. Além disso, o grupo deverá propor aperfeiçoamentos dos marcos de regulamentação e de fiscalização dos mercados de seguros, resseguros, previdência complementar, ações e demais. Integram o grupo, além do secretário de Política Econômica, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Bernardo Appy; os secretários do Tesouro Nacional, Joaquim Levy; de Previdência Complementar do Ministério da Previdência, Adacir Reis; e de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Demian Fiocca. Participam também os presidentes da Comissão de Valores Mobiliários e da Superintendência de Seguros Privados (Susep), os diretores do Banco Central de Política Monetária, de Assuntos Internacionais e de Normas, e o chefe da assessoria econômica do Ministério do Planejamento, José Carlos Rocha Miranda.