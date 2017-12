Criador de boi tem até dia 8 para comprovar vacinação O criador paulista tem até a próxima segunda-feira, dia 8 de dezembro, para comprovar junto ao Escritório de Defesa Agropecuária (EDA) de sua região a vacinação de todos os animais do rebanho - bovinos e bubalinos - contra a febre aftosa. A expectativa da Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento é que nesta etapa, a segunda do ano, o índice de vacinação chegue a 100%. O Estado de São Paulo tem um rebanho bovino estimado em 14 milhões de cabeças e é considerado pela Organização Internacional de Epizootias (OIE) como livre da doença com vacinação desde 2000. O pecuarista que realizar a vacinação fora do prazo estabelecido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento está sujeito às penalidades previstas pela Legislação, que neste caso é de 5 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (Ufesps), ou R$ 57,45 por cabeça. Se ele deixar de comunicar a vacinação também será penalizado em 3 Ufesps (R$ 34,47) por cabeça. Em 18 regiões do Estado ocorreu também a vacinação contra a raiva dos herbívoros, que também precisa ser comprovada. Além de bovinos e bubalinos, foi estabelecida a vacinação em eqüinos, ovinos e caprinos. As penalidades para os que não vacinaram contra a raiva são as mesmas.