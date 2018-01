Criatividade para atrair consumidores A rede Plaza está proporcionando aos clientes a oportunidade de gravar seu próprio CD com músicas de sua preferência. A promoção Estudiokê, que atraiu 1.200 pessoas ao West Plaza até a semana passada, estará no Plaza Sul a partir de hoje, até 3 de setembro. Para entrar no estúdio com estrutura profissional, a pessoa paga R$ 10,00. Na capa do CD, é impressa a foto do "cantor". Já o shopping Pátio Higienópolis é o único no Brasil com um bebedouro especialmente para cães. Os freqüentadores aprovam a deferência. No Shopping Light, no centro, câmeras de vídeo foram embutidas em seguranças virtuais, em bonecos de tamanho natural. Por trás dos seus óculos escuros estão microcâmeras equipadas com aparelhos de áudio, controladas por agentes de segurança. Nos Shoppings Market Place, Paulista, West Plaza e Plaza Sul, há fraldários, onde são oferecidos fraldas descartáveis e produtos de higiene infantil às mães. O Market Place, Paulista e West Plaza têm sanitários especiais para crianças. No Plaza Sul e o West Plaza, as mães podem deixar os filhos brincando com monitoras, recebendo um bip para ir às compras. Em caso de problemas, são chamadas imediatamente. Não deixe de conferir no link baixo o Liquida São Paulo com 39 shoppings centers.