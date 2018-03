Crise acentuou queda de produtividade na indústria Os dois anos de fortes crises financeiras internas e externas resultaram para a indústria brasileira numa queda brutal no ganho de produtividade da mão-de-obra que vinha sendo registrado desde o início dos anos 90. Um estudo da Unidade de Política Econômica da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que a taxa de crescimento médio da produtividade da mão-de-obra no Brasil passou dos 5,1% anuais registrados entre 1997 e 1999 para 2,3% no triênio 2000-2002. Com isso, o País caiu da quinta para a décima posição numa relação de 18 economias analisadas. Esse processo, que interfere diretamente na competitividade dos produtos brasileiros, só não afetou de forma mais significativa a conquista de novos mercados no exterior por causa da elevada desvalorização do real em relação ao dólar. No entanto, "o ganho de competitividade obtido apenas pela via da desvalorização cambial não é sustentável no longo prazo, como mostra a experiência histórica brasileira", alerta o documento. Para os técnicos da CNI, se não houver uma recuperação mais forte nos próximos anos, os ganhos de competitividade internacional obtidos após a abertura da economia estarão ameaçados. A produtividade foi medida a partir da comparação entre a evolução da produção com o número de pessoas ocupadas na indústria de transformação. A análise mostra que a década de 90 foi cenário de um dos melhores desempenhos da produtividade da indústria nacional, especialmente com relação à produtividade da mão-de-obra. O Brasil vinha conseguindo resultados melhores do que seus concorrentes. Os ganhos, segundo a CNI, se deram graças aos "investimentos em desobstrução de gargalos, reposição de equipamentos e reorganização do trabalho que se seguiram à abertura comercial". Esses investimentos, entretanto, sofreram forte retração nos últimos três anos. Pesquisas realizadas pela própria CNI e pela Comissão Econômica para América Latina (Cepal) em 2000 mostravam que o empresariado brasileiro se preparava para uma nova fase de investimentos voltada para inovação, pesquisa e desenvolvimento no triênio 2000-2002. Mas as crises financeiras que se seguiram adiaram essa retomada de investimentos. "A postergação desses investimentos foi o que afetou a produtividade", afirma Renato Fonseca, coordenador da Unidade de Economia e Estatística da CNI, que participou do trabalho. Segundo ele, para que o País se mantenha competitivo no mercado internacional e consiga abrir mais espaço para os seus produtos lá fora, é preciso que a produtividade da indústria nacional cresça de forma contínua, a taxas maiores do que as registradas pelos seus principais parceiros e competidores comerciais. Juros menores Isso requer a recuperação do nível de investimento, sobretudo aquele voltado à inovação tecnológica. Mas, para ele, isso depende de uma melhora no ambiente econômico. "É preciso ter juros menores", exemplifica, destacando que o controle das contas públicas é essencial para poder reduzir os juros. "Vamos ter um ano difícil e, à medida que perspectivas futuras melhorarem, o investimento voltará gradualmente." Mas a CNI não acredita em melhoras significativas em 2003. "Espera-se um pequeno crescimento na produção industrial, enquanto o nível de emprego deve se manter estável", destaca o estudo. "Assim sendo, a produtividade medida com base no número de empregados deverá voltar a crescer em torno de 2%, inferior à dos nossos principais competidores no mercado internacional." A perda de competitividade não foi exclusividade brasileira. As crises financeiras tiveram impacto na economia mundial nos dois últimos anos, afetando negativamente a evolução da produtividade na maioria dos países. "A taxa anual média de crescimento da produtividade da mão-de-obra no triênio 2000-2002 foi inferior à registrada entre 1997-1999 para quase todos os países listados", destaca o estudo. "No entanto, a perda de desempenho da indústria brasileira mostrou-se mais intensa", completa, ressaltando que o valor registrado pelo Brasil ficou abaixo do apresentado por uma parcela significativa dos principais parceiros e competidores no comércio mundial. Enquanto a taxa anual média de produtividade da mão-de-obra na indústria nacional caiu 2,8 pontos porcentuais, no México a queda foi de 0,3 ponto, em Taiwan, de 0,9 ponto, e em Cingapura, de 1 ponto. A Malásia teve ganho de 0,9 ponto porcentual no mesmo período. Já perda na produtividade dos Estados Unidos ficou próxima à brasileira: 2,6 pontos porcentuais. As situações mais dramáticas foram as da Argentina, com queda de 3,7 pontos na produtividade anual; do Canadá,com redução de 3,9 pontos, e de Hong Kong, que perdeu 5,5 pontos.