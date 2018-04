Crise aérea afeta balanço da Gol no 1º trimestre Os problemas enfrentados pelo setor aéreo no Brasil tiveram impacto negativo nos resultados da Gol no primeiro trimestre de 2007, segundo informa a empresa em seu balanço financeiro. A companhia fechou o período com queda de 43% no lucro, que atingiu R$ 91,578 milhões. "Um nível alto de cancelamento de vôos contribuiu para um desestímulo à demanda, resultando em yields (média que um passageiro paga por um quilômetro voado) e taxas de ocupação abaixo do esperado", informa. A empresa fechou o trimestre com uma ocupação média de 69,8%, ante 70,6% de igual período de 2006. O presidente da Gol, Constantino de Oliveira Júnior, informou que os problemas de infra-estrutura e com os controladores de tráfego aéreo ocorridos nos primeiros três meses do ano tiveram um impacto de R$ 110 milhões no resultado da empresa no primeiro trimestre de 2007. O executivo estima que, desse total, R$ 80 milhões tiveram impacto diretamente na receita. Outros R$ 30 milhões são referentes a aumento dos custos. A Gol informa que o item de outras despesas operacionais por Ask (assento-quilômetro oferecido) aumentaram 5,9% de janeiro a março, para R$ 0,90, devido a um avanço nas despesas com viagens e hospedagem da tripulação com vôos cancelados e perdas com clientes. Recorde O executivo informou ainda que os aviões da empresa bateram recorde de 15 horas voadas por dia, em média, no trimestre. Porém, ele disse que o desempenho foi atípico, conseqüência dos problemas gerados pela crise do setor. "O problema dos controladores e a chuvas atípicas de fevereiro e março, que ocasionaram o fechamento do aeroporto de Congonhas, e levaram os aviões a voarem mais", explicou. A expectativa é que a média volte ao patamar de 14 horas e trinta minutos por dia nos próximos trimestres, quando se espera uma situação mais favorável, com a redução dos problemas do setor aéreo. Durante teleconferência com analistas para comentar os resultados do primeiro trimestre, o vice-presidente financeiro e diretor de Relações com Investidores da Gol, Richard Lark, afirmou ainda que 4% dos vôos foram cancelados em janeiro, índice que subiu para 14% em fevereiro e ficou em 3% em março. A expectativa do executivo é que os problemas sejam amenizados ao longo do ano com a contratação de novos controladores de vôo e com as obras que estão sendo realizadas no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A previsão é que a indústria feche o ano com um crescimento da demanda entre 13% e 15% e uma taxa de ocupação entre 68% e 69%. A Gol ressalta ainda que os gargalos recentes no sistema brasileiro de transporte aéreo estão sendo resolvidos com investimentos nos principais aeroportos do País e um recém anunciado aumento de 20% na quantidade de controladores de tráfego aéreo ainda neste ano. Matéria alterada às 14h23 para acréscimo de informações