Crise aérea pode custar R$ 80 milhões e entrar em 2007 O presidente do Sindicato Nacional de Empresas Aeroviárias (Snea), Marco Aurélio Bologna, afirmou que a crise do setor aéreo só deve ser contida no final do primeiro semestre de 2007. "Ainda teremos problemas nesse final de ano", admitiu em entrevista coletiva na sede do Snea no Rio. Segundo ele, o setor enfrenta três problemas básicos, que são a falta de infra-estrutura, a necessidade de investimentos e as questões de planos de carreira e salário dos controladores aéreos, este considerado o mais emergencial, em sua opinião. Bologna reconhece que os prejuízos do setor com a atual crise aérea podem chegar a R$ 80 milhões, considerando o valor desembolsado para hospedagem, traslado e alimentação de passageiros com vôos atrasados, pagamento de horas extras a funcionários e outros custos. A melhoria do setor, disse, só vai começar a ser sentida com o início das operações dos novos controladores (cerca de 160) que já foram contratados e passam por treinamento nos próximos três meses. Ele admitiu, porém, que o gargalo neste segmento não pode ser considerado o principal problema, já que, proporcionalmente, a quantidade de pessoas que atuam no controle do tráfego aéreo seria, em sua opinião, condizente com outros países. "Nos Estados Unidos existem sete mil aeronaves voando, controladas por 13 mil pessoas. Aqui no Brasil são 700 aviões e mais de 2 mil controladores", comparou. Bologna considerou que uma das principais questões que deveriam ser solucionadas é a transferência do controle aéreo brasileiro dos militares para a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). "Mas antes temos que partir da premissa que a Anac tem que deixar de ser esta criança que é hoje e passar a ser auto-sustentável. Isso poderia ocorrer com a transferência para o seu caixa das taxas pagas para embarque internacional, que hoje são transferidas direto para o Tesouro", disse, defendendo ainda que a reguladora tivesse um orçamento entre R$ 250 milhões e R$ 300 milhões, ante os R$ 120 milhões atuais. Prejuízo O valor exato das perdas das companhias com a crise está sendo calculado, por empresa, por um grupo de trabalho formado pela Agência Nacional da Aviação Civil (Anac). "Em posse dos custos exatos auditados pela Anac cada empresa poderá tomar suas próprias atitudes, de cobrar reembolso do governo por exemplo, por meio judicial", exemplificou. Bologna citou ainda que outra perda ainda não dimensionada pelas empresas, mas que devem se refletir em sua receita é a queda do volume de passageiros no período. Segundo dados do Snea, a ocupação dos vôos esteve em média em 67% no período do auge da crise, em novembro, ante 72% em outubro. Em dezembro, a previsão é de que a ocupação média fique em 70% em vez dos 75% habituais para esse período. Apesar disso, lembrou Bologna, o setor deve encerrar 2006 com um aumento de 13% no número de passageiros transportados sobre o ano passado. "É um setor que está com uma saúde financeira bastante boa e que tem condições de continuar crescendo muito, se houver infra-estrutura", disse, defendendo a formação de parcerias público-privadas para investimentos na ampliação e modernização de aeroportos. O Snea e os sindicatos dos aeronautas e aeroviários assinaram acordo coletivo que concedeu reajuste de 5% aos cerca de 28 mil trabalhadores do setor em todo o País. Bolgna, destacou que o porcentual ficou acima da taxa de inflação, calculada em 2,59% pelo INPC. "O fato de as empresas terem conseguido ganho acima da inflação facilitou consenso entre os sindicatos", disse ele. Também foi atendida a reivindicação da categoria de criação de pisos salariais para os trabalhadores.