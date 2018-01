Crise aérea tem repercussão negativa no exterior, diz Skal O presidente do Skal Internacional de São Paulo, clube mundial de negócios de empresários de turismo, Manuel Nogueira, afirmou que as ações da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) para promover o Brasil no exterior foram praticamente invalidadas com a crise aérea que assolou os aeroportos do País. "O turismo receptivo foi muito forte aqui, com as promoções realizadas pela Embratur para promover o Brasil no exterior, como o Ano do Brasil na França. Agora que o sol volta a brilhar no País, vem essa repercussão negativa, que vai contra o que a Embratur vem fazendo no exterior", lamentou Nogueira. Para Roberto Silva, membro do clube de empresários e presidente-diretor da operadora Sanchat Tour, é muito preocupante a repercussão da imagem do Brasil para os estrangeiros. "Depois de tudo o que foi realizado lá fora pela Embratur e pelo ministro do Turismo (Walfrido dos Mares Guia) vem uma repercussão dessas. A impressão que fica é: como é que se vende o País lá fora se não arrumou a ´casa´?", questionou Silva. "São muitos investimentos perdidos", acrescentou. A falta de informações, com relação a soluções, segundo o presidente do Skal São Paulo, traz insegurança aos passageiros e uma inevitável perda para o setor de turismo. "Há uma preocupação em todos os setores turísticos. A falta de informações e de perspectiva de solução da crise gera muita insegurança para quem consome o serviço e para nós que trabalhamos com isso. A crise quebrou todas as expectativas de crescimento do setor", avaliou. Para ele, há necessidade de uma "pessoa de peso para solucionar o problema". Nogueira, que é também diretor geral da JVS Agência de Turismo, disse que a crise reverte as estimativas de crescimento no setor de turismo e que só a JVS deve ter um prejuízo de R$ 900 mil no fechamento do ano. "Tínhamos estimativa de fechar o ano com crescimento na ordem de 22%. Agora, em decorrência da crise, devemos ter uma queda de 10% a 12% no movimento", lamentou. O presidente diretor da Sanchat Tour não revelou valores exatos do prejuízo, "pois isso ainda está sendo contabilizado". Entretanto, admitiu que a empresa, que antes previa crescimento de 10% a 15%, já trabalha com índices de queda. "Prevíamos um crescimento no ano de 10% a 15%, mas já trabalhamos agora com uma perda em torno de 10% a 20%", declarou Silva. Para Nogueira, o que está acontecendo hoje no setor aeroportuário é algo "absurdo". "O que vemos hoje é uma coisa absurda, uma situação dessas deveria ter sido prevista e planejada. O prejuízo para o turismo é geral", finalizou.