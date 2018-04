Crise argentina afeta venda de máquinas agrícolas O mercado de máquinas e equipamentos agrícolas está parado na Argentina desde dezembro, quando a crise econômica do país se agravou. Segundo o gerente geral da Case New-Holland (CNH) no país, Luigi Taticchi, as empresas argentinas e multinacionais venderam 5 colheitadeiras em março último, contra 63 vendidas em março de 2001. Março e abril são considerados meses bons para a venda de colheitadeiras na Argentina. Em todo o ano de 2001, as empresas argentinas e multinacionais venderam 610 colheitadeiras e 1.300 tratores aos produtores argentinos, informa o executivo. Em 2002, as empresas devem vender entre 70 e 80 colheitadeiras na Argentina. Na tentativa de aumentar as vendas de máquinas e equipamentos agrícolas, a CNH lançou um plano de financiamento para a aquisição de colheitadeiras. Pelo plano, o produtor argentino paga metade do valor da colheitadeira, estimado em US$ 150 mil, no ato da compra e o valor restante, 90 dias após a colheita, sem taxa de juros. "É uma tentativa de vender produtos caros, como é o caso da colheitadeira. Um trator custa bem menos, o que facilita a aquisição por parte dos produtores", disse Taticchi. Segundo ele, para compra de uma colheitadeira, os prazos médios de pagamento do financiamento bancário variam entre 3 e 5 anos. A CNH não pedirá garantias de pagamento aos produtores, mas analisará detalhadamente a situação financeira de cada interessado na compra. Segundo Taticchi, a decisão do governo argentino de permitir que o produtor use o dinheiro que está preso no corralito (congelamento) para comprar máquinas e equipamentos agrícolas não estimula as vendas. ?O prazo entre solicitar a operação e efetivá-la é muito extenso. Com a situação cambial da Argentina, é inviável ter que esperar 120 dias para finalizar a comercialização de um bem que está cotado em dólar e será pago em pesos?, disse Taticchi. As vendas de tratores começam no próximo mês. O representante comercial da Case, Agrometal e da Martinez Stanck na cidade de Pergamino (uma das principais regiões de produção de grãos da Argentina), Juan Carlos Digilio, confirma que a comercialização de máquinas e equipamentos agrícolas está lenta. Entre novembro de 2000 e março de 2001, Digilio vendeu 3 colheitadeiras novas e 8 usadas aos produtores de Pergamino e região. Em igual período entre 2001 e 2002, Digilio vendeu apenas uma colheitadeira nova e 4 usadas. "Até dezembro de 2001, vendia com pagamento parcelo e com cheques. Hoje, só vendo com pagamento à vista. O risco de não receber é altíssimo na Argentina", afirma Digilio. "Sem dinheiro, o produtor argentino opta por máquinas usadas", confirma Taticchi, sem citar números.