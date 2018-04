Crise argentina já afeta Brasil, reconhece Malan O ministro da Fazenda, Pedro Malan, reconheceu nesta segunda-feira que os problemas da Argentina já estão afetando a economia brasileira. Segundo Malan, as exportações para a Argentina, que chegaram a representar 13% do total no ano passado, caíram para 8,7% e este ano serão menores ainda, dada a projeção de queda de 10% da economia do país vizinho. Malan observou, contudo, que a recuperação crescente da economia dos EUA e da Europa é mais relevante do que a crise argentina no Brasil. O País tem sido capaz de expandir as exportações a outros países e que uma coisa compensa a outra. Malan informou que teria ainda nesta segunda-feira uma conversa com o seu colega argentino, Roberto Lavagna. Ele reiterou que o Brasil tem tido uma das posições mais ativas junto aos organismos multilaterais e outros países para ajudar a Argentina a superar as dificuldades, e defendeu um apoio internacional através de financiamentos. Para ele, já houve uma mudança importante na postura dos organismos multilaterais, que deixaram de exigir da Argentina um programa econômico abrangente e passaram a pedir um programa de curto prazo e simplificado, enquanto se discute depois uma política de médio e longo prazo. Para o ministro, o apoio do Brasil tem sido reconhecido pelos próprios argentinos e que no âmbito bilateral (Brasil-Argentina), o Brasil tem trabalhado nas áreas de comércio e no acordo automotivo. Segundo Malan, o futuro da Argentina está nas mãos dos argentinos.