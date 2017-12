Crise argentina pressiona ainda mais dólar O agravamento da crise política na Argentina fez o dólar disparar novamente, levando junto as taxas de juros e jogando para baixo os preços das ações, num dia de poucos negócios em função do feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos. No início da tarde, o dólar comercial estava cotado a R$ 2,4020 na ponta de venda dos negócios. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 1,32%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 24,698% ao ano, frente a 23,900% ao ano registrados ontem. Além dos boatos argentinos dos últimos dias - renúncia do presidente Fernando de La Rúa e queda do ministro da Economia, Domingo Cavallo -, outra possibilidade que chegou a ser cogitada por analistas nesta manhã é a realização de uma reunião extra pelo Comitê de Política Monetária (Copom) a fim de subir ainda mais a taxa básica de juros (Selic), que está em 18,25% ao ano. Esta poderia ser uma alternativa para tentar conter a escalada do dólar. Argentina: situação cada vez pior A razão para todo esse nervosismo é a Argentina. Hoje, a taxa de risco avançou de 1.079 pontos base registrados ontem para 1.094 pontos (veja mais informações sobre a taxa de risco no link abaixo). Vale destacar que, por causa do feriado nos EUA, a cotação utilizada é a do mercado londrino, que não tem a mesma representatividade do mercado norte-americano. A situação do país vizinho piorou ainda mais com o conflito entre os governadores das províncias e o governo federal. O presidente de La Rúa acredita que será possível chegar a um acordo com os governadores até amanhã. De la Rúa estaria disposto a pagar aos governadores um pouco mais do que os US$ 60 milhões oferecidos anteriormente. Mesmo que o conflito entre o governo central argentino e os governadores de províncias ligados ao Partido Justicialista termine, os analistas não acreditam que a Argentina consiga voltar a crescer, além de equilibrar suas contas e retomar a confiança dos investidores. O quadro de forte incertezas provoca uma postura de cautela ainda maior por parte dos investidores, que buscam no dólar a segurança para seus investimentos. A forte demanda é responsável pela pressão de alta sobre as cotações.