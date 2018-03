Crise atinge campanha eleitoral na Argentina A guerra contra o Iraque pegou em cheio o coração da campanha eleitoral à presidência da Argentina. No entanto, o debate sobre a crise internacional parece não formar parte da agenda mais profunda de discussões dos candidatos, nem do governo argentino, que limitou-se a manter uma posição neutra e a colocar um adicional de cerca de três mil agentes policiais para proteger pontos estratégicos de riscos, além de oferecer ajuda humanitária para o Iraque. No que diz respeito à postura dos presidenciáveis, estes preferiram, até o momento, esquivar-se do assunto ou tratá-lo com superficialidade. No caso do candidato peronista Carlos Menem, responsável por ter enviado tropas argentinas na guerra do Golfo, em 1991, desta vez se encontra em uma encruzilhada entre a sua posição pessoal pró-Estados Unidos e a opinião pública argentina - uma pesquisa realizada pela socióloga Graciela Romer mostrou que 97% dos argentinos rejeitam a guerra ou qualquer envolvimento com a mesma. Menem necessita conquistar votos nos setores que sofrem impacto pelo conflito bélico e por aqueles que defendem a paz. Por outro lado, não pode renegar seu projeto de alinhamento com Washington, caso consiga se reeleger pela terceira vez. O senador Eduardo Bauzá, fiel escudeiro do menemismo, admitiu ao analista político Eduardo Van Der Kooy, do jornal Clarín, que "a campanha está bem, mas o voto é volátil e ao menor erro, nos custaria muito caro". Por isso, Menem não ousa explicitar sua posição em favor de George W. Bush. O que deixa claro o motivo do silêncio de Menem para não perder votos. Os demais candidatos se posicionam à favor da não participação da Argentina na guerra mas com diferentes discursos. Enquanto Néstor Kirchner , o candidato do presidente Eduardo Duhalde, e o economista Ricardo López Murphy reclamaram da falta de consenso mundial para justificar a ação militar anglo-americana, Elisa Carrió se manifesta totalmente contra a guerra, mas não oferece nenhum debate sobre o futuro da Argentina no novo cenário. Já o outro justicialista, Adolfo Rodríguez Saá, limitou-se a emitir a frase de efeito: "Não permitirei que nossos filhos morram na guerra". Veja o especial :