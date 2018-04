Crise brasileira ainda em destaque na imprensa mundial A crise brasileira continua recebendo atenção especial na imprensa internacional, agora reforçada pela visita ao País do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Paul O´Neill. O Financial Times destaca na edição de hoje que O´Neill e o governo brasileiro "aparentemente apararam? as suas diferenças no encontro de ontem. O diário britânico também trata do tema em sua coluna Lex, afirmando que o empréstimo de US$ 1,5 bilhão concedido pelos EUA ao Uruguai não é nada se comparado ao dano que o secretário do Tesouro causou ao Brasil na semana passada. O FT afirma que a moeda brasileira poderá se beneficiar com o apoio ao Uruguai se ficar claro que a administração de George W. Bush não se opõe de uma forma dogmática a operações de socorro financeiro internacionais. "Essa mensagem poderia ser reforçada com o apoio financeiro adicional, via FMI, para escorar o Brasil ao longo das eleições de outubro, com os laços amarrados ao próximo presidente", disse o jornal. "Embora exista um risco de que o futuro líder venha a não cumprir com o programa do FMI, um colapso financiero do Brasil representa um grande risco para a economia global", reiterou. América Latina Segundo o diário, a América Latina dificilmente suportaria uma crise mais aguda no Brasil, especialmente com o México sofrendo com a queda do comércio mundial. O New York Times afirma que "quando um gigante cai, o barulho é alto e o dano colateral amplo", referindo-se aos temores de um colapso da economia brasileira na América Latina. O diário norte-americano salienta que os mercados financeiros do Brasil têm estado turbulentos por vários meses e "a menos que ocorra um enfático apoio financeiro internacional logo, a maior economia da América do Sul poderá enfrentar massivos defaults corporativos". O NYT observa que alguns economistas concordam com o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que argumenta que a ansiedade sobre um default brasileiro é equivocada e exagerada. "Mas eles estão preocupados pelo fato de que os bancos internacionais e as grandes companhias multinacionais, muitas delas mordidas por perdas na Argentina e as crises em empresas com o a Enron e Worldcom, estão limitando a disponibilidade de crédito para as corporações brasileiras". O diário financeiro espanhol Cinco Dias, por sua vez, afirma que embora O´Neill ontem não tenha detalhado no que consistiria o "apoio de Washington" ao Brasil, a ajuda financeira do FMI ao país poderá alcançar US$ 20 bilhões.