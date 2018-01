Crise da Eletropaulo não ameaça fornecimento, diz secretário O secretário estadual de Energia, Mauro Arce, garantiu hoje que o fornecimento de energia elétrica na região atendida pela Eletropaulo não corre risco, apesar da empresa ter declarado sua inadimplência. "A parte técnica continua atendendo normalmente", disse. O governador Geraldo Alckmin declarou, após reunião com os ministros José Dirceu, da Casa Civil, e Antonio Palocci, da Fazenda, que não há intenção do Estado de recomprar a empresa, mas não descartou a possibilidade de voltar a administrá-la. Segundo o secretário de Energia, o BNDES poderia assumir a empresa, mas ainda tenta uma negociação para o caso. "A Eletropaulo tem muitos ativos em São Paulo, além de uma usina em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e uma participação na Cemig, em Minas Gerais".