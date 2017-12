Crise da Parmalat ocorre durante maior produção de leite A crise da Parmalat representa uma preocupação maior para o setor de laticínios por causa do momento em que eclodiu, durante a fase de maior produção de leite, avaliou hoje o presidente da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), Márcio Lopes de Freitas. "Provavalmente se tivéssemos este problema daqui a dois ou três meses seria muito menos visível", comentou. Freitas afirmou que o setor torce pela recuperação da Parmalat, mas lembrou que isso depende de desdobramentos da crise no exterior. O dirigente observou que as cooperativas trabalham pela reestruturação do setor desde 2002. Há 353 cooperativas que atuam com leite no Brasil e elas querem reconquistar a parcela de mercado perdido para outras empresas. As cooperativas já representaram 60% do mercado de lácteos e atualmente respondem por cerca de 40%, comparou Freitas. "O problema da Parmalat aconteceu durante este processo que já está sendo desenhado", afirmou. As cooperativas de leite estão reunidas hoje em Brasília, na sede da OCB. Freitas fez a abertura do encontro, antes de participar da audiência com o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Um dos pontos em discussão é a definição de um indicador setorial, que pesquisará o preço de insumos, do leite na fazenda, do produto cru e dos principais derivados no varejo, informou o vice-presidente da Itambé e coordenador da Câmara de Leite da OCB, Jacques Gontijo. As cooperativas discutiram esta manhã a metodologia de cálculo deste índice. Para elaborar o cálculo, está sendo contratado o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Universidade de São Paulo (USP). Gontijo previu que a coleta de informações será feita em fevereiro - em seis ou sete Estados, faltando definir a presença de Santa Catarina - e em março deve ocorrer a primeira divulgação. Alguns itens que mudam com freqüência poderão ter pesquisas quinzenais, como o preço ao produtor e o preço do leite spot, disse Gontijo. O presidente da OCB avaliou que o fato de contar com um indicador setorial representará o primeiro passo para a reestruturação. "A informação é o insumo básico para a decisão estratégica", disse Freitas.