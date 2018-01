Crise da Varig muda rotina de hotéis em Guarulhos Levantamento feito pela Rádio Eldorado nos cinco hotéis de Guarulhos, ao lado do Aeroporto Internacional de Cumbica, em São Paulo, mostraram que a crise enfrentada pela Varig teve resultados na rotina dos trabalhos. Em apenas um o ritmo continuou normal. Em dois deles, na última quinzena - exatamente o mesmo período em que a companhia aérea mais cancelou vôos em sua história - o movimento caiu. Os gerentes dos estabelecimentos afirmaram que diversos grupos cancelaram reservas, exatamente por conta das incertezas que caminham com a crise da companhia. Em contrapartida, outros dois hotéis disseram que o movimento cresceu. Segundo o gerente de um deles, Cláudio Pedix, a Varig não traz grupos ao hotel há uma semana, mas há aumento dos passageiros da empresa que tiveram vôos cancelados. Ainda segundo o gerente, mesmo com o problema enfrentado pela companhia a Varig ainda tem crédito no hotel que ele gerencia. "Nunca foi bloqueado ou deixado de receber qualquer tipulante, funcionário ou passageiro da Varig", explicou.