Crise da Volks é mundial, mas brasileiros demonstram força, diz <i>FT</i> O possível fechamento da fábrica da Volkswagen em São Paulo é destaque em reportagem do jornal britânico Financial Times desta terça-feira. Segundo a agência BBC Brasil, a reportagem tem como foco as negociações entre a direção da empresa e o sindicato dos trabalhadores alemão sobre redução de salários e aumento de horas de trabalho. O diário britânico afirma que apesar da crise da montadora ser global, os brasileiros ainda demonstram força contra as imposições. "A demanda local continua forte o suficiente para garantir à força de trabalho uma boa posição para negociar", diz o jornal, citado pela BBC. "As lutas de trabalhadores no México e no Brasil mostram que os problemas da maior montadora automobilística da Europa não estão restritos a sua terra natal", afirma ainda o artigo. A Volks ameaça fechar a fábrica de São Bernardo do Campo caso os funcionários não concordem com o plano de demissões pretendido pela empresa.