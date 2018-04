Crise derruba até estabilidade dos relógios suíços

Em tempos de crise, nem mesmo a Rolex resiste. Dados divulgados ontem na Suíça mostram que a recessão está gerando uma queda sem precedentes nas exportações de todos os tradicionais relógios suíços. Os mais afetados são exatamente os que produzem as marcas de luxo, muitos deles elaborados com ouro e diamantes. Para o país, acostumado com uma estabilidade de décadas, as demissões nessas empresas já não estão longe da realidade. Segundo dados divulgados ontem, as exportações de relógios da Suíça caíram em mais de 31% em junho na comparação com o mesmo mês de 2008. Os produtos mais caros, acima de US$ 3 mil, foram os mais afetados diante do corte de gastos promovido até pelas camadas mais ricas da população. Nessa classe de produtos, a queda foi de 40%. Os relógios de ouro foram os mais afetados. Os dados de junho completam um semestre bastante complicado para os produtores de relógios, que viram suas vendas despencar em 26% nos últimos seis meses. A crise já é a pior registrada pelo setor em 20 anos, e vem acompanhada da pior queda nas exportações suíças em décadas, de cerca de 25%. Com a recessão, demissões e queda na renda, muitos consumidores decidiram cortar seus gastos em produtos como relógios. "A situação no mercado continua a se deteriorar", afirmou a Federação de Relógios da Suíça, em um comunicado. Dois pontos negativos destacados pela federação são os mercados de Hong Kong, base para a Ásia, e o dos EUA, o maior do mundo. "As vendas para o mercado americano caíram pela metade", afirmou a entidade. Tanto as vendas para os demais países da Europa como para o Japão também sofreram quedas importantes. Para analistas, os números mostram que a crise continua e que a estabilização ainda não chegou ao setor do luxo. Até mesmo os relógios populares, de menos de US$ 200, também sofreram uma queda, ainda que mais leve. A redução foi de 16%. Também ontem, a francesa Hermès anunciou ter registrado uma queda de 11% na venda de seus relógios, além de uma redução nas vendas de perfumes e outros itens. No geral, a empresa conseguiu um resultado positivo, graças às vendas de suas bolsas.