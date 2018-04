Crise derruba confiança na América Latina, diz pesquisa

A avaliação sobre a situação econômica corrente e as perspectivas para os próximos meses na América Latina sofreu um forte baque no início deste ano, mostrou pesquisa divulgada nesta quarta-feira. Veja também: PIB de Taiwan cai 8,36% e país entra em recessão ING tem prejuízo de 729 milhões de euros em 2008 De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O Índice de Clima Econômico (ICE) da região, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas e o instituto alemão Ifo, atingiu 2,9 pontos em janeiro, o menor nível da série histórica iniciada em janeiro de 1990, informou a FGV em comunicado. Na comparação com o levantamento anterior, feita em outubro de 2008, houve uma piora "acentuada" das avaliações sobre a situação presente e futura. A pesquisa para elaboração do ICE é feita trimestralmente com especialistas nas economias dos países pesquisados. Em janeiro, foram consultados 137 especialistas em 16 países.