Crise derruba expansão dos investimentos do governo

Nesse mês, pela primeira vez desde o fim de 2004, o investimento acumulado em 12 meses cresceu abaixo da média da despesa federal, e menos do que todos os outros itens de gasto. De dezembro de 2004 a junho de 2009, o investimento em 12 meses sempre cresceu acima das despesas de pessoal, INSS e programas sociais, com taxas reais que frequentemente se situaram entre 30% e 50%.

Ao mesmo tempo em que a expansão dos investimentos era freada no período pós-crise, o crescimento das despesas de pessoal ganhou ímpeto. Em setembro de 2008, os gastos com pessoal (salários e aposentadorias) acumulados em 12 meses cresceram 3,7% em termos reais, saltando para um ritmo de 13,4% em setembro de 2009.

Os dados foram levantados pelos economistas Samuel Pessôa, do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getúlio Vargas (FGV) no Rio, e José Roberto Afonso, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Pessôa é assessor do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), e Afonso presta assessoria ao Senado, na Comissão de Acompanhamento da Crise Financeira e da Empregabilidade. Jereissati, que é relator dessa Comissão, presidida pelo senador Francisco Dornelles (PP-RJ), foi quem pediu o levantamento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.