Crise e clima político afastam investidor Os reflexos da crise global somados ao ambiente ruim de negócios na Argentina levaram vários grupos empresariais a deixar o país. Medidas unilaterais afastam os investimentos, como a estatização dos fundos de pensão, a nacionalização da Aerolíneas Argentinas, as barreiras comerciais e medidas que beneficiam empresários alinhados com o governo e punem os demais. A taxa de investimento caiu 20,1% em maio de 2009, comparada com igual mês de 2008, segundo dados da consultoria Orlando Ferreres & Associados. O investimento representa 19,5% do Produto Interno Bruto (PIB), mesmo nível de 2005.