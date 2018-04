Crise econômica afeta investimentos em arte Em momentos de insegurança no mercado financeiro, aumenta a demanda por ativos reais, e os preços desses bens se elevam. Essa é uma regra usual, mas no mercado de arte no Brasil ela tem não tem se aplicado ultimamente. Apesar da insegurança e das más notícias do mercado financeiro, o mercado de obras de arte no Brasil vem sofrendo uma queda no volume de negociações e uma baixa nos preços. Na verdade, os investimentos em obras de arte no Brasil estão vivendo os efeitos da crise econômica mundial. Segundo especialistas do setor, desde do dia 11 de setembro de 2001, dia dos atentados terroristas nos Estados Unidos, os grandes investidores em arte vêm sofrendo sensíveis perdas. E, com isso, apesar de ser um ativo real, que normalmente tem o preço valorizado em épocas de insegurança financeira, as obras de arte estão com os preços em queda por causa da retração da demanda. O mercado também sofre com os reflexos da alta do dólar nos últimos meses. O marchand Renato Magalhães Gouvêa afirma que o mercado nos últimos meses está parado. Ele explica que os compradores de classe média não estão com sobras financeiras para investir neste segmento. "Os interessados da classe média, por exemplo, estão comprando pouco porque não estão conseguindo recursos para investir em arte. Apesar dos preços das obras estarem caindo no momento, o mercado está parado", explica. O consultor de arte e marchand (especialista do setor) Murilo Castro também afirma que o mercado passa por um momento de queda na procura. "A insegurança das notícias do cenário financeiro mundial provocou uma queda na procura", comenta. Ele destaca que a variação cambial dos últimos meses também influenciou no atual cenário do mercado. Murilo Castro esclarece que as obras de arte brasileiras são vendidas em dólar e isso prejudica os negócios em geral. "Por serem cotadas em dólar, as obras brasileiras estão perdendo o poder de negociação. Acredito que boa parte das obras deveriam ser cotadas em real. Os preços em dólares assustam os possíveis investidores", opina o consultor de arte. Momento de comprar A escassez na procura está levando muitas pessoas a baixarem os preços de suas obras. Renato Magalhães avisa que as oportunidades estão muito boas para quem comprar. "A alta do dólar e as más notícias do mercado financeiro foram as responsáveis pela queda dos preços da obras em geral", comenta o marchand. O consultor de arte José Carlos Lopes dos Santos também destaca que o momento, para quem tem dinheiro disponível, é de comprar. "Os preços estão em queda porque existe muita gente querendo vender obras por necessidade do dinheiro. Mesmo com este cenário não existem muitos compradores interessados", afirma. Ele alerta também os proprietários de coleções em geral pra evitar a venda neste momento, pois o mercado está em baixa e pode significar um grande prejuízo financeiro. José Carlos avalia que as más notícias dos mercados financeiros de todo mundo e as crises econômicas que afetam países vizinhos como Argentina e Uruguai está levando o mercado de arte brasileira ao caos. "O mercado de arte no Brasil está vivendo a expectativa do caos. Muitos artistas novos não estão conseguindo vender suas obras. Até mesmo nomes consagrados estão com dificuldades", ressalta. Veja nos link abaixo dicas de como investir em arte e os riscos deste mercado.