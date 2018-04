Crise econômica deprime 46,6% dos argentinos Os sentimentos de pessimismo e ceticismo, característicos dos argentinos por várias décadas, mesmo quando o país prosperava, agravou-se nos últimos anos por causas reais. Diante de tantas más notícias econômicas, uma pesquisa da consultoria Ricardo Rouvier e Associados avalia, pelo segundo ano consecutivo, como anda o ânimo dos argentinos. Dentre as piores passagens da história recente dos argentinos estão a recessão, que já dura quatro anos, o desemprego, que atinge 21,5% da população economicamente ativa, a corrupção, que controla amplos setores da máquina estatal, e a pobreza, que em 25 anos passou a atingir de 7% da população para 51%. A pesquisa indicou que 96,2% dos argentinos possuem "sentimentos negativos", que incluem a depressão, a raiva, a impotência e a insegurança. A depressão é o sentimento que predomina, atingindo 46,6% dos argentinos, principalmente as mulheres. Segundo Gabriel Jure, integrante da Associação Piscoanalítica Argentina, o país está passando por um "luto coletivo". Ele avalia que os argentinos perderam a sensação de que o nível de vida poderia progredir. Além disso, o psicólogo afirma que a depressão que assola a população não aparece sozinha, mas acompanhada de sentimentos hostis, como a raiva, que atinge 32,6% dos argentinos, um volume 100% superior ao registrado no ano passado. No ranking dos fatores que causam o mal-estar cotidiano dos argentinos, a situação econômica está em primeiro lugar, com 41,8%. A impunidade dos políticos fica em segundo, com 36,7%. Além disso, a pesquisa indicou que 17,4% dos entrevistados afirmam que "este rico país foi destruído", enquanto que outros 18,1% "não sabem o que acontecerá daqui para a frente". Outros 24,6% padecem a sensação de que "não se vislumbra um futuro". Ricardo Rouvier, diretor da consultora, afirma que, diante da impossibilidade de enxergar um futuro, os eleitores argentinos podem ser empurrados a votar por um "salvador da pátria". Segundo Rouvier, o problema é que "se esse político não puder restaurar a esperança das pessoas, poderá ocorrer um cenário de muita violência". Leia o especial