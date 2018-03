Crise econômica vai durar mais um ano, afirma diretor do FMI

Os efeitos negativos da crise econômica, entre os quais se destaca o desemprego, durarão ainda um ano e se sairá da recessão só com a recuperação do crescimento no primeiro semestre de 2010, afirmou nesta sexta-feira, 30, o diretor-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn.

"Ainda restam 12 meses de desemprego. Há boas notícias, mas a crise não terminou. Temos que começar a falar de uma estratégia de saída, mas não chegou ainda o momento de implementá-la", declarou Strauss-Kahn no Festival Internacional do Trabalho em Rocca di Papa, na província de Roma.

O dirigente do FMI manifestou, informou a imprensa local, sua preocupação com o fato de que "muitos Governos já disseram que a crise acabou, só se podendo cantar vitória quando o desemprego for derrotado".

Para Strauss-Khan, a reativação da economia "será lenta" e existe o perigo de que esta se desenvolva "sem postos de trabalho". Por isso ele está convencido de que "os Governos não devem eliminar ainda as medidas de apoio e estímulo à economia", com o objetivo de incentivar a sua recuperação. No entanto, por outro lado, o diretor do FMI acredita que não se pode aumentar o déficit público.

A receita de Strauss-Kahn, para evitar que a crise desta entidade se repita, é "revisar o conjunto de regras da economia em nível global", visto que sua falta, assegurou, foi uma das causas da recessão.

Segundo ele, é fundamental "reforçar a legitimidade das instituições internacionais e proceder mais rapidamente com as medidas para a regulamentação do sistema financeiro".