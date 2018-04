Crise enfraquece posição do Mercosul na Alca O enfraquecimento do Mercosul em conseqüência da crise argentina pode complicar a situação do bloco nas negociações para a criação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), segundo o subsecretário para Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio Exterior do Itamaraty, embaixador Clodoaldo Hugueney. "Se queremos negociar a Alca, temos que ter uma TEC que funcione", disse o embaixador, referindo-se à Tarifa Externa Comum que deveria ser cobrada pelo bloco, de maneira uniforme, sobre as importações de terceiros países. O problema, segundo Hugueney, é que há um número excessivo de produtos enquadrados em regimes de exceção à TEC. As exceções foram estabelecidas nos últimos anos para resolver problemas específicos dos integrantes do Mercosul. As importações de produtos de informática, por exemplo, são taxadas, pelo Brasil, acima da TEC. A Argentina também aplica tarifas diferentes da TEC a vários produtos, como bens de capital e alguns insumos industriais, que têm, nesse caso, taxação mais baixa. Hugueney alertou que até o final deste ano terá que ser definido algum encaminhamentro para esses regimes de exceção, já que a partir de janeiro de 2003 os países que negociam a Alca deverão definir as tarifas básicas sobre as quais serão aplicadas as reduções de imposto que permitirão formar a área de livre comércio. As tarifas básicas serão as que estiverem em vigor em 15 de janeiro do próximo ano, ou as que forem registradas na Organização Mundial de Comércio (OMC) até 31 de dezembro de 2004. Prevalecerá a que for mais baixa. Essas datas de referência foram estabelecidas na semana passada pelos vice-ministros de Comércio que se reuniram em Ilha Margarida, na Venezuela, para dar continuidade às negociações da Alca. A definição desse prazo representou um certo alívio para os países do Mercosul, já que a data até então prevista para a definição dos níveis iniciais da chamada ?desgravação tarifária? era 15 de maio próximo. "Temo agora um prazo mais factível, mas de qualquer modo esse tema é urgente na agenda do Mercosul", disse Hugueney. De acordo com o que já estava acertado entre os 34 países que negociam a Alca, os porcentuais e o cronograma de redução também começarão a ser negociados a partir do próximo ano. A implementação das medidas será feita a partir de janeiro de 2006. Para Clodoaldo Hugueney, a crise argentina faz com que o Mercosul viva "um momento muito difícil", com redução de quase 70% nas trocas comerciais entre Brasil e Argentina, os dois parceiros mais importantes do bloco. "O nosso comércio está desabando, e isso terá forte reflexo na nossa balança comercial deste ano", afirmou. "Precisamos encontrar urgentemente formas de reativar o Mercosul." A partir de julho, caberá ao Brasil a maior responsabilidade pelas iniciativas nessa direção, uma vez que o País assumirá até o final do ano a presidência temporária do Mercosul que, neste primeiro semestre, está a cargo da Argentina.