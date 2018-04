Crise exige revisão da política industrial A crise global mudou o cenário econômico do País e fortaleceu nossa convicção de que é preciso rever a política industrial. Trabalhamos em condições altamente adversas. A previsão da Confederação Nacional da Indústria (CNI) é de que a taxa de investimento no Brasil tenha queda de 9% em 2009. O mercado externo encolheu e as exportações brasileiras recuaram 23% de janeiro a junho deste ano, em relação a igual período de 2008. No caso dos manufaturados, a perda foi ainda mais significativa e alcançou 31%. A retração da economia e o acirramento da concorrência requerem medidas que deem condições à indústria de retomar o crescimento no pós-crise. É preciso reativar o consumo, fortalecer a competitividade das empresas e estimular o investimento. Fruto do diálogo com a indústria, o governo federal avançou nesse sentido ao reduzir tributos de importantes cadeias produtivas e cortar os custos dos financiamentos. Mas tais iniciativas devem ser complementadas com a adequação da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) a um mundo mais complexo e desafiador. A revisão da política industrial exige o reforço de uma agenda estruturante, que garanta incentivos ao desenvolvimento de segmentos estratégicos para agregar valor ao produto e ampliar a inserção das empresas brasileiras no mercado externo. Lançada em maio de 2008, quando a economia do País crescia a uma taxa superior a 6% ao ano, a PDP trouxe avanços representativos para impulsionar o desenvolvimento e a inovação. Foi o reconhecimento da relevância da indústria como promotora do crescimento e de que os processos de transformação da estrutura produtiva exigem a mobilização de um amplo conjunto de ações e instrumentos. Significou a articulação e convergência de iniciativas em diversas áreas do governo federal de forma inédita. A implementação da PDP, no entanto, foi marcada por assimetrias. Algumas ações avançaram, especialmente as voltadas à operacionalização dos instrumentos tributários e creditícios. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deu respostas rápidas à melhoria das condições de crédito e à ampliação das linhas de financiamento. Outras ações lograram resultados menos significativos em áreas vitais como a da compra governamental e da regulação. Apesar dos percalços, a PDP caminhava rumo aos objetivos de expansão dos investimentos, das exportações e dos gastos privados com pesquisa e desenvolvimento. Mas a crise atropelou o processo. Dificilmente a taxa de investimento alcançará 21% do Produto Interno Bruto (PIB) ou haverá crescimento de 10% no número de micro e pequenas empresas exportadoras, como previam as metas da PDP para 2010. Também é improvável que os empresários elevem para 0,65% do PIB os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A única meta factível é a que prevê o aumento de 1,25% da participação das vendas externas brasileiras, dado viável porque as exportações mundiais registram queda mais intensa do que as nossas. A mudança da PDP precisa ser acompanhada de um sistema tributário que priorize a competitividade. A reforma tributária é, certamente, uma das ações mais relevantes para criar um ambiente favorável à expansão da indústria. Para acelerar o processo, é possível promover mudanças na legislação infraconstitucional que solucionem distorções, como as dificuldades que as empresas enfrentam com o ressarcimento dos créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as exportações. Outra providência importante é a adaptação dos instrumentos financeiros ao contexto de escassez de crédito, sobretudo para as micro e pequenas empresas. Entre as iniciativas necessárias nesta área estão a redução dos juros, a melhoria das condições das linhas do BNDES, a implementação do cadastro positivo e a ampliação dos financiamentos para capital de giro. O momento exige ainda a revisão das subvenções econômicas às atividades de pesquisa e desenvolvimento. Além da ampliação do número de setores com acesso à subvenção, é preciso simplificar o conteúdo dos editais e aumentar os prazos concedidos às empresas interessadas. A reestruturação da PDP é decisiva para que o País aproveite as possibilidades abertas pela inovação e o avanço tecnológico. É hora de eliminar os entraves ao investimento e às exportações para garantir a efetividade das medidas anunciadas até aqui e preparar o Brasil para uma nova fase de crescimento. *Armando Monteiro Neto, empresário, é presidente da CNI