Crise faz maioria mudar de ideia ao escolher presente de Dia dos Pais

Faltando menos de duas semanas para o Dia dos Pais, 84% das pessoas mudaram suas escolhas de presente em razão da crise econômica. É o que mostra a pesquisa da plataforma de varejo AondeConvem com mais de 8,5 mil pessoas. Dos entrevistados, 35% já abriram mão de presentear os pais, 65% vão presentear, mas a maioria pretende fugir dos supérfluos e dos apelos das marcas e dar utensílios necessários.

A pesquisa aponta que 28,5% dos entrevistados irá comprar conforme a necessidade e 27% querem comprar presentes que combinam com a personalidade do pai. Outros fatores de escolha são as promoções (14%), o orçamento (13%), custo-benefício dos produtos (11%) e por último, marcas prediletas (6%).

O levantamento, realizado entre 31 e julho e 1º de agosto, mostra que os pais de 61% dos usuários ganharão mimos que custarão até R$ 100, enquanto as compras entre R$ 100 e R$ 200 serão realizadas por 24,5%. Os presentes de mais de R$ 200 estão no planejamento de somente 13,5% dos entrevistados.

Clineu Júnior, CEO do AondeConvem, analisa que os consumidores estão mais cautelosos. "Os brasileiros estão mais conscientes em suas escolhas de consumo", diz.

Quase metade dos pais dos usuários, que tem entre 26 e 40 anos, podem esperar ganhar itens de vestuário (48%). Itens de perfumaria é a escolha de presente de 21% dos entrevistados. 3% dos filhos presentearão os pais com ferramentas. Apenas 8% das intenções de compra serão de eletrônicos, entretenimento (6%) ou livros (3%).

A Fundação Procon-SP alerta que se a opção for comprar o presente pela internet o consumidor deve ficar atento ao prazo de entrega, uma vez que a encomenda pode não chegar a tempo. As aquisições realizadas fora do estabelecimento comercial podem ser canceladas dentro do prazo de sete dias, independente de motivo específico. Veja as dicas e orientações para a hora da compra.