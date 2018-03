Crise faz pasta de amendoim virar mania nos EUA A crise atingiu em cheio a economia dos Estados Unidos, mas há pelo menos um setor que não tem do que reclamar: o de produção de pasta de amendoim. Os fazendeiros, que temiam perdas de US$ 1 bilhão após a eclosão de um surto recente de salmonela em produtos com amendoim, viram a demanda aumentar com a crise. Em busca de opções mais baratas para o lanche, os norte-americanos estão consumindo mais a pasta.