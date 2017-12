CRISE FRUSTRA APOSTA DE EMPREENDEDORES O ex-servidor público Marcos Santos, de 33 anos, juntou as economias e abriu uma loja de peças, acessórios e consertos de computadores e tablets em frente ao condomínio Vivendas das Gaivotas. A ideia era oferecer serviços “a preço razoável” para uma população de baixa renda. As coisas não vão bem. Primeiro uma chuva mais forte, em dezembro, inundou a loja e a água chegou a um palmo de altura. Havia equipamentos de clientes e Santos teve de arcar com os prejuízos. Desde o meio do ano, o movimento esvaziou.