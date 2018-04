Crise inibe emissão de debêntures Segundo levantamento da Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto (Andima), o mercado segue sem nenhuma emissão de debêntures desde o dia 1o de maio deste ano. No mesmo período do ano passado, foram feitas 31 emissões desses papéis, no total de US$ 1,569 bilhão. No total de 2001 até agosto, foram emitidos US$ 2,455 bilhões em debêntures e, em 2002, até agora, foram emitidos R$ 1,346 bilhão. O superintendente de registro de valores mobiliários da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Carlos Rebello explicou que nesse período o mercado ficou fechado para essas operações porque as incertezas acabam por exigir taxas mais altas, e as empresas não podem pagá-las. "Algumas empresas inclusive pediram à CVM que espere um pouco mais para aprovar as emissões que já estavam sob análise." O especialista explicou que o principal problema para as empresas é o câmbio. "Muitas empresas tiveram suas dívidas aumentadas por emitirem debêntures no mercado externo, então é natural que haja um receio de novas emissões. Seria preferível, então, que elas se voltassem para o mercado interno, mas este também amedronta por estar muito volátil." Mas, segundo Rebello, talvez haja algum fôlego para as debêntures até o final do ano devido a emissões de empresas de primeira linha, como a Petrobrás, que deve emitir 750 milhões de debêntures no mercado até o final deste mês. "É possível que, com essa emissão, o mercado de debêntures volte a funcionar", disse Rebello. Empresas tentam renegociar o pagamento Carlos Rebello disse que houve, por parte da Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip), cerca de seis pedidos para adiamento de emissão de debêntures por problemas de pagamento de antigas emissões. A assessoria de imprensa da Cetip não deu informações a respeito da dificuldade dessas empresas, alegando sigilo. Conforme apurou a repórter Silvia Fregoni, algumas empresas como Eletropaulo, Energia Paulista e Inepar estão com dificuldades em rolar suas dívidas em debêntures e têm tentado adiar o vencimento dos papéis (ver link abaixo).