Crise leva bancos a fecharem 104 agências na Argentina Os oito principais bancos instalados na Argentina fecharam 104 agências bancárias desde dezembro do ano passado, quando o governo do ex-presidente Fernando De la Rúa implantou o "corralito" (semi-congelamento de depósitos bancários). Estas agências fechadas equivalem a 7,6% do total que possuíam no ano 2001. Os bancos que fecharam agências são o BBVA Francés, Galicia, Banco Río, Bank Boston, Banca Nazionale del Lavoro, Citibank, Itaú e HSBC, que controlam 48% da totalidade de agências bancárias existentes no país. Segundo um relatório elaborado pelo jornal El Cronista, a tendência é que até o fim deste ano o número de agências com as portas fechadas possa subir até 213. O panorama do setor é pouco estimulante, já que os correntistas, depois da criação do "corralito", temem voltar a colocar o dinheiro dentro do banco. Grande parte dos argentinos atualmente guarda todas suas economias debaixo do colchão. Com a perda acelerada de clientes, os bancos estão praticamente paralisados há oito meses. Além disso, segundo analistas, a situação pode ficar pior ainda, já que a perspectiva é que com uma eventual abertura do "corralito", a saída de depósitos será acelerada, causando maiores problemas de liquidez para os bancos. El Cronista sustenta que o banco que mais reduziu sua estrutura foi o Citibank, encolhendo em 16,8%. O segundo Colocado foi o BBVA Francés, com uma redução de 9,6% no número de agências. O Banco Galícia, o maior banco privado nas mãos de capital argentino, teve um encolhimento de 6,9% de suas agências. Desde o início da crise, em dezembro, o Itaú somente fechou uma agência. Analistas calculam que até dezembro o setor terá demitido mais de um terço de seus funcionários, tanto pelos empregados que trabalhavam nas agências fechadas, como pela redução que sofrerão em seus plantéis as agências que ainda permanecerão abertas. Dos 101 mil funcionários que o setor bancário possuía em dezembro de 2001, atualmente restam 90 mil. Segundo o presidente do Banco Central, Aldo Pignanelli, 40% dos bancos instalados na Argentina não possuem capacidade de continuar operacionais. O Fundo Monetário Internacional (FMI) também considera que "existem bancos demais" na Argentina, que superam as atuais necessidades financeiras do país, e por isso exige uma reestruturação do setor.