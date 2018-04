Crise leva GM a anunciar demissão de 600 no México

A montadora General Motors (GM) informou nesta quarta-feira, 4, que despedirá 600 trabalhadores de sua fábrica em Ramos Arizpe, no norte do México, devido à queda na demanda nos mercados local e no exterior. Veja também De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise A medida, que se concretizará até março, obedece à necessidade de alinhar o volume de produção com a demanda, já que caíram os pedidos de veículos no país e no exterior, disse à Agência Efe Ángel Antonio Sánchez, porta-voz da empresa. A fábrica de Ramos Arizpe tem 4.600 trabalhadores, dos quais 600 estão nos planos da redução de pessoal da GM. Na fábrica de Ramos Arizpe são produzidos os modelos Chevy, HHR, Captiva Sport, e Saturn Vue. Segundo dados da Associação Mexicana da Indústria Automotiva, a empresa, que chegou ao México em 1935, produziu no ano passado 508.748 veículos em suas fábricas no país.